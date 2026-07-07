Aprender para avanzar

Durante muchos años, el debate educativo estuvo muchas veces centrado en cuestiones como salarios, infraestructura o equipamiento escolar. En ese camino, el aprendizaje de nuestros estudiantes no siempre ocupó el lugar central que debía tener.

Con ese objetivo como norte de nuestra gestión, venimos trabajando de manera sostenida. Hoy, con la publicación de los resultados de las Pruebas Aprender 2025, podemos ver con claridad que ese esfuerzo está dando frutos concretos.

En Lengua, los avances son claros y contundentes. Logramos un progreso significativo en la reducción de los estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje. Hoy la proporción de alumnos en los niveles más bajos ha descendido, alcanzando el mejor desempeño histórico de la provincia.

Estos resultados reflejan el trabajo sistemático que venimos desarrollando desde el inicio de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz: postítulos de alfabetización inicial —muchos con perspectiva intercultural—, materiales pedagógicos contextualizados, acompañamiento territorial a docentes y equipos directivos, y el uso de la información que realiza el área de Planeamiento Educativo. Cuando una política pública se sostiene en el tiempo, con recursos, formación y seguimiento serio, los chicos aprenden más y mejor.

Pero, sobre todo, estos avances no serían posibles sin el compromiso diario de miles de docentes, equipos directivos y supervisores que sostienen el aprendizaje en cada escuela de la provincia. Ellos son protagonistas fundamentales de estos resultados.

En Matemática, la situación es más compleja. Si bien hubo una mejora respecto de 2023, Salta todavía se encuentra por debajo de la media nacional. No minimizamos este desafío. Al contrario: lo asumimos con responsabilidad porque tenemos un plan claro para superarlo.

Desde principios de este año estamos ejecutando el Plan Jurisdiccional de Matemática 2026-2027. Incorporamos la plataforma finlandesa EDUTEN para estudiantes de primer año de secundaria, fortalecemos la formación docente en didáctica de la matemática, desarrollamos materiales pedagógicos específicos y ampliamos el impulso a las Olimpíadas MateSalta, que convocan a miles de estudiantes en toda la provincia.

El rumbo está claro y nuestra convicción es firme. Vamos a sostener y profundizar la inversión en educación pública. Vamos a fortalecer las políticas de alfabetización que muestran resultados concretos y a redoblar los esfuerzos en Matemática, incorporando herramientas innovadoras y mayor acompañamiento a las escuelas.

Las Pruebas Aprender no son un ranking ni una sentencia. Son una herramienta para diagnosticar, planificar y evaluar las políticas educativas. Estos resultados muestran avances claros en alfabetización, pero también señalan dónde debemos concentrar mayores esfuerzos para seguir mejorando.

Porque cada chico que aprende a leer mejor, que comprende un texto o resuelve un problema matemático, amplía sus oportunidades para construir su propio futuro. Esa sigue siendo la misión más importante de la educación pública.

Aprender para avanzar. Ese es el compromiso que renovamos cada día con las familias salteñas y con el futuro de nuestra provincia.