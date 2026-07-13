Nación otorgó a Córdoba un anticipo financiero de hasta $400 mil millones

El Gobierno nacional autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, destinado a cubrir compromisos urgentes derivados de la ejecución presupuestaria y la amortización de deudas.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 584/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

En los fundamentos, Nación sostuvo que Córdoba se encuentra transitoriamente impedida de atender sus compromisos financieros más inmediatos y que resulta necesario ofrecer una solución a esas dificultades.

Córdoba deberá devolver los fondos este año

El anticipo deberá ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal 2026 y estará sujeto a una tasa fija nominal anual del 15%.

La Secretaría de Hacienda determinará cuánto dinero será finalmente transferido, luego de evaluar la capacidad de devolución de la provincia y su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

Para recuperar los fondos, Nación podrá afectar automáticamente los recursos que le corresponden a Córdoba por el régimen de coparticipación federal.

La asistencia se suma a un esquema aplicado previamente a otras provincias. El Ejecutivo había otorgado anticipos similares y posteriormente amplió el régimen para incluir a Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy.

Un nuevo auxilio financiero a una provincia

El decreto abre una discusión política sobre el reparto de recursos nacionales y la situación financiera de las provincias.

Córdoba deberá destinar el dinero a cubrir compromisos presupuestarios y vencimientos, mientras distintos gobiernos provinciales mantienen reclamos por fondos, obras y transferencias pendientes.

En el caso de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz cuestionó en reiteradas oportunidades la caída de los recursos nacionales y reclamó asistencia para sostener áreas como el transporte y la infraestructura.