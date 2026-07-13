Patricia Bullrich acusó a la oposición de usar el Mundial para armar una campaña en contra del Gobierno

La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó esta noche que desde la oposición “están haciendo una campaña por la no reelección del Presidente” en 2027 y aseguró que para eso “usan el mundial”, diciendo que con esa competencia se quieren tapar los problemas del país.

“Son ridículos y dicen cosas que no son verdad. Los argentinos están en una situación mucho mejor de lo que estaban, no como quisiéramos que estén, porque hoy un sueldo fijo hoy en la Argentina cuesta”, pero “hay más estabilidad” y la gente “no se está muriendo de hambre”.

“Hoy una persona sabe desde el primer día en que puede gastar lo que gana, y antes no lo sabía porque la plata se le iba como agua entre las manos”, dijo y agregó: “Hemos sacado a millones de personas de la pobreza y no pueden aceptar que un Gobierno liberal tenga estos logros”.

La titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza aseguró que “todavía faltan cosas, sin duda”, pero recalcó que figuras que hoy están en la oposición “en 2022 durante el mundial de Qatar había más pobres, pero ahí no decían nada, era un mundial maravilloso”.

“Hay muchos problemas que tenemos que solucionar y, sobre todo, el ingreso de las familias, que está mucho más bajo de lo que nosotros quisiéramos”, pero subrayó que “no pueden aceptar que algo popular esté por fuera del peronismo”.

Asimismo, en declaraciones a la señal La Nación+, justificó la oferta del presidente Javier Milei para que la selección, al regresar al país, pueda usar la Casa Rosada para saludar a la gente que los va a vitorear.

“Esta lógica de creer que si vienen a la Casa Rosada apoyan al Gobierno, es una teoría que nunca se probó; es una teoría estúpida. La gente evalúa al Gobierno por sus políticas, eso es una cosa, y alentar a la selección es otra”, manifestó.

Con información de Noticias Argentinas