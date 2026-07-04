No hay perros imposibles: cómo educarlos a cualquier edad

El adiestrador canino Marcelo Quiroga aseguró que todos los perros pueden ser entrenados, sin importar la edad, aunque aclaró que los cachorros suelen incorporar conductas con mayor facilidad.

En diálogo con Vale Todo, por Aries, explicó que el aprendizaje se construye a partir de las necesidades del animal y del uso de refuerzos positivos, como comida, caricias o atención.

“Todo perro puede ser entrenado, no importa la edad que tenga”, sostuvo Quiroga. Según indicó, muchas veces los dueños refuerzan sin querer conductas que después resultan molestas, como ladrar, saltar o rascar una puerta.

El especialista explicó que si un perro ladra y recibe atención, aprende que esa conducta le sirve para conseguir lo que quiere. Por eso, recomendó premiar las conductas deseadas e ignorar aquellas que se buscan corregir.

“Tenemos que cambiar el paradigma del perro y reforzar conductas que a nosotros nos gusten”, señaló.