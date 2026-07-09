Boca Juniors derrotó a Athletico Paranaense en Salta en el debut del ciclo Arruabarrena

Boca Juniors venció por 1 a 0 a Athletico Paranaense de Brasil en el estadio Padre Ernesto Martearena, en el marco del Desafío de Invierno, el primer amistoso oficial del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del conjunto xeneize.

El único gol del encuentro llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Tras una jugada originada en un tiro de esquina, Lautaro Blanco capturó un rebote en la puerta del área y sacó un potente remate de zurda que pegó en el travesaño antes de ingresar al arco defendido por Santos.

Durante la primera etapa, Boca manejó la posesión del balón, mientras que el conjunto brasileño apostó a los contragolpes y generó algunas aproximaciones sobre el arco de Leandro Brey.

En el complemento, Athletico Paranaense quedó con un jugador menos a los 16 minutos por la expulsión del arquero Santos, quien vio la tarjeta roja directa tras una fuerte infracción sobre Leonel Flores. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo brasileño contó con algunas situaciones para igualar el encuentro, aunque Boca sostuvo la ventaja hasta el final.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Arruabarrena inició con una victoria su preparación para el segundo semestre, en el que afrontará la Copa Argentina, el repechaje de la Copa Sudamericana y el inicio del Torneo Clausura.