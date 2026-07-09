Messi ya es el futbolista más determinante de la historia de los Mundiales

Con el preciso centro que terminó en el cabezazo de Cristian Romero para iniciar la remontada, Messi alcanzó las 10 asistencias mundialistas y se convirtió en el máximo asistidor de la historia de las Copas del Mundo. Se trata de una marca histórica, ya que supera todos los registros anteriores y consolida al rosarino como el futbolista más determinante que haya tenido el torneo tanto para convertir como para hacer convertir.

La asistencia frente a Egipto fue la primera de Messi en este Mundial, pero se sumó a una colección memorable que comenzó ante México en Sudáfrica 2010, continuó frente a Suiza en Brasil 2014, tuvo dos ante Francia en Rusia 2018 y se enriqueció en Qatar 2022 con pases de gol frente a México, Países Bajos y Croacia. Ahora, Egipto se sumó a una lista que atraviesa cuatro Copas del Mundo.

Pero la función de asistidor fue apenas una parte de otra tarde histórica. Minutos después de habilitar a Romero, Messi apareció dentro del área para marcar el 2-2 parcial con una espectacular volea y mantener viva la ilusión argentina.

Ese gol le permitió llegar a 21 tantos en Mundiales, cifra que lo mantiene como el máximo goleador en la historia del torneo y, además, alcanzar los ocho goles en la Copa del Mundo 2026, para liderar la tabla de artilleros por delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Como si fuera poco, el capitán igualó la marca de Guillermo Stábile, quien había convertido ocho goles en Uruguay 1930, la mayor cantidad lograda por un futbolista argentino en una misma edición de la Copa del Mundo.

Los récords no terminan allí. Messi ya acumula nueve partidos consecutivos convirtiendo goles en Mundiales, una secuencia extraordinaria que comenzó en Qatar 2022 frente a Australia, continuó ante Países Bajos, Croacia y Francia, y se extendió en este Mundial frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Además, se convirtió en el primer jugador de la historia que marca en seis partidos consecutivos de eliminación directa en Copas del Mundo, dejando atrás a leyendas como los brasileños Leónidas da Silva y Vavá, y al húngaro György Sárosi, que habían llegado a cinco.

La edad tampoco parece ponerle límites. Con 39 años, Messi ya suma 15 goles en Mundiales después de haber cumplido los 35, un registro sin antecedentes en la historia del torneo. Y ante Egipto añadió otro hito: pasó a ser el futbolista de mayor edad en marcar un gol y dar una asistencia en un mismo partido mundialista, superando el récord que mantenía el sueco Nils Liedholm desde 1958.

Máximo goleador. Máximo asistidor. El jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales. Líder de la tabla de artilleros de la Copa del Mundo 2026. Lionel Messi ya no compite contra los futbolistas de su tiempo: hace rato empezó a competir únicamente contra la historia. Y, partido tras partido, sigue encontrando la manera de volver a vencerla.