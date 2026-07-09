Datos personales: alertan por accesos indebidos a historias clínicas en Salta

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El acceso indebido a historias clínicas puede derivar en una vulneración grave del derecho a la privacidad y la confidencialidad médica. La advertencia fue planteada por el abogado Pablo del Pino, quien explicó cómo funciona el habeas data y qué pueden hacer los ciudadanos ante errores, exposición o uso indebido de sus datos personales.

En su columna legal en N&N, por Aries, Del Pino contó que el tema surgió a partir del caso de una paciente de una clínica privada de Salta, quien detectó que terceros podían acceder a su historia clínica mediante la creación de usuarios asociados a su DNI.

El abogado advirtió que esa situación es “peligrosísima” porque la historia clínica contiene información sensible y debe permanecer bajo estricta confidencialidad, salvo casos excepcionales o requerimientos judiciales.

Del Pino recordó que la protección de los datos personales está regulada por la Ley 25.326 y por el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habilita la presentación de un habeas data.

Esa herramienta legal permite solicitar la rectificación, actualización, supresión o confidencialidad de datos personales cuando una base pública o privada contiene información incorrecta, desactualizada o expuesta indebidamente.

El especialista aclaró que el habeas data no solo alcanza a datos médicos. También puede aplicarse a información crediticia en bases como el Veraz, registros estatales, buscadores de internet o publicaciones que afecten derechos individuales.

Además, vinculó el tema con el derecho al olvido, especialmente en casos donde una persona continúa asociada en buscadores a hechos pasados, noticias virales, causas aclaradas o contenidos que generan revictimización.

Según explicó, pedir a una empresa o entidad qué datos tiene sobre una persona es gratuito. También señaló que, aunque no siempre es obligatorio contar con abogado, resulta recomendable por la complejidad de estos reclamos.