Vendían pasta base en Norte Grande: condenan a dos integrantes de una familia

Dos integrantes de una misma familia fueron condenados por vender drogas en barrio Norte Grande de la ciudad de Salta. Se trata de Adriana Mabel Martínez, quien recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva, y Abel Ángel Martínez, condenado a dos años y ocho meses de prisión efectiva y declarado reincidente por tercera vez.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) tras denuncias anónimas que advertían sobre la comercialización de estupefacientes desde una vivienda del barrio. Las tareas de vigilancia permitieron registrar maniobras de venta y detectar compradores que salían del lugar con envoltorios de pasta base.

En un allanamiento realizado el 29 de marzo, los investigadores secuestraron más de 300 dosis de pasta base de cocaína, ocultas en un inodoro y un alhajero, además de 180 mil pesos en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Tras la recolección de las pruebas, ambos imputados admitieron su responsabilidad en un juicio abreviado. La jueza Claudia Puertas homologó el acuerdo y dictó las condenas solicitadas por la Fiscalía.