Equipos robados en el HPMI: acusan a dos médicos de desviarlos a una clínica privada

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) presentó la acusación formal contra los médicos Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa, a quienes señala como coautores del delito de peculado por la presunta sustracción de equipos médicos del Hospital Público Materno Infantil.

Según la investigación, ambos habrían aprovechado el acceso que tenían al servicio de Neonatología para retirar equipamiento perteneciente al hospital e incorporarlo al funcionamiento de Neofénix, una empresa privada de neonatología de la que eran socios y obtenían beneficios económicos.

La causa se inició tras una denuncia presentada por la dirección del Hospital Materno Infantil, luego de que una inspección del Ministerio de Salud detectara la posible presencia de equipos del nosocomio en una clínica privada. Durante la investigación, personal de la UDEC y del CIF halló seis equipos cuyos números de serie coincidían con los registrados por el hospital.

La fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio sostuvo que la maniobra no solo habría perjudicado el patrimonio del Estado, sino también el normal funcionamiento del sistema público de salud. En la misma presentación, solicitó el sobreseimiento de los otros dos imputados al considerar que no participaron de los hechos investigados.