Bº Hernando de Lerma: 16 años de prisión al autor del homicidio de un joven

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado pleno en la que un hombre de 21 años fue condenado a 16 años de prisión como autor del delito de homicidio en ocasión de robo. Además, fue declarado reincidente.

El acuerdo fue alcanzado con la conformidad de las partes y el consentimiento expreso del acusado, quien reconoció su responsabilidad en el hecho y aceptó la calificación legal y la pena solicitada. La jueza María Victoria Montoya Quiroga homologó el acuerdo y dictó la sentencia.

Durante la audiencia, el fiscal Espilocín destacó que, además de la confesión del condenado, la investigación reunió abundante evidencia que permitió acreditar tanto la materialidad del hecho como su autoría. Entre los principales elementos probatorios mencionó los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, los testimonios de las personas que adquirieron los bienes sustraídos a la víctima y los resultados de los análisis realizados sobre las muestras hemáticas obtenidas del cuchillo secuestrado.

El hecho ocurrió la madrugada del 4 de noviembre de 2025, cuando Facundo Wilson Vargas, de 21 años y oriundo de Santa Victoria Oeste, fue atacado durante un robo en barrio Hernando de Lerma. Como consecuencia de la agresión con un arma blanca, sufrió una lesión que le provocó un shock hipovolémico y posteriormente su fallecimiento.