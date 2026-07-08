Boca en Salta: a horas del partido no vendió ni la mitad del Martearena

El estadio Padre Ernesto Martearena recibirá esta noche a Boca Juniors y Athletico Paranaense de Brasil por el Desafío de Invierno Betwarrior, con inicio previsto para las 21.

Aunque desde la organización se promocionó el partido como uno de los grandes eventos deportivos del invierno salteño, la respuesta del público quedó por debajo de lo esperado. A horas del encuentro, la venta de entradas no llega al 50% de la capacidad del estadio, incluso contando dentro de ese porcentaje los tickets destinados a protocolo.

La situación expone una postal incómoda: Boca, uno de los clubes más convocantes del país, vuelve a jugar en Salta, pero el entusiasmo no se tradujo en una demanda masiva de entradas. La continuidad de la venta hasta último momento, tanto online como de manera presencial en el Martearena, refleja la necesidad de empujar una convocatoria que no terminó de despegar.

Según informó la Provincia, los tickets pueden adquirirse hasta el horario de inicio del partido a través de Entrada Uno, con ingreso mediante código QR. También se habilitó la boletería norte del estadio para la venta presencial durante la jornada.

El encuentro marcará además el reestreno de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena como director técnico de Boca, frente a un rival internacional como Athletico Paranaense. Sin embargo, más allá del atractivo deportivo, el dato saliente en la previa es otro: Salta tendrá a Boca en cancha, pero con un Martearena lejos de estar colmado.