“La provincia sufre las consecuencias de que el PAMI no funcione”

Para Herman Spolansky, la crisis que atraviesa el PAMI responde a una combinación de menor financiamiento, problemas de organización y falta de decisiones de gestión a nivel nacional.

En el programa Pasaron Cosas, el exdirector de PAMI Salta sostuvo que cualquier reducción de recursos debería estar acompañada por una administración eficiente.

“Puede ser que disminuyan los recursos, pero eso tiene que ir acompañado de gestión”, afirmó.

Spolansky señaló que las demoras en prestaciones, medicamentos e insumos derivan en un aumento de reclamos y presentaciones judiciales. Según indicó, muchos afiliados deben recurrir a amparos para conseguir respuestas que deberían estar garantizadas por la obra social.

También advirtió sobre una consecuencia directa para Salta: cuando el PAMI no responde, los jubilados terminan recurriendo al hospital público, lo que aumenta la demanda sobre el sistema sanitario provincial.

“El afiliado busca una solución a su problema, y muchas veces lo más cercano es el hospital público”, explicó.

Consultado sobre las auditorías impulsadas por la conducción nacional, Spolansky remarcó que los controles existieron siempre y que no pueden justificar demoras o cortes de servicios.

“Siempre se hicieron auditorías. Si algo no funciona, hay que corregirlo, pero no puede ser motivo para cortar prestaciones”, expresó.

El exfuncionario concluyó que los afiliados tienen derecho a recibir la atención que les corresponde y que la conducción nacional del PAMI debe garantizar los recursos necesarios para normalizar el funcionamiento.