Boca en Salta: cómo será el operativo de seguridad para el partido

La Policía de Salta pondrá en marcha este miércoles el operativo de seguridad por el partido que Boca Juniors disputará el amistoso internacional frente a Athletico Paranaense en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 21 horas.

Según informó por Aries Juan Posadas, del área de Prensa, el dispositivo fue planificado en tres etapas y comenzó días atrás con la cobertura de la venta de entradas.

Además, desde este martes se mantiene vigilancia en los lugares donde se alojan las delegaciones de ambos equipos.

La fase principal del operativo comenzará a las 18, cuando se desplegará la mayor cantidad de efectivos afectados al servicio.

Los controles incluirán recorridos preventivos dentro del estadio para detectar elementos prohibidos y un operativo especial de seguridad vial en las principales arterias que conducen al Martearena.

Desde la Policía recomendaron a los simpatizantes asistir con anticipación y respetar las indicaciones del personal para agilizar el ingreso y evitar demoras.