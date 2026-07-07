15 muertos durante los tornados e inundaciones que azotan China

Al menos 15 personas murieron y cientos resultaron heridas como consecuencia de los tornados e inundaciones que afectaron distintas regiones de China, donde las autoridades continúan con las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

De acuerdo con el último balance oficial, 11 de las víctimas fatales se registraron en la provincia de Hubei, donde fuertes tormentas eléctricas acompañadas por vientos de intensidad extrema dejaron además 331 personas heridas.

Las autoridades informaron que una persona continúa desaparecida, mientras que el temporal provocó importantes destrozos: 4.800 viviendas sufrieron daños y 22 casas colapsaron por completo.

Según la agencia estatal Xinhua, el fenómeno se desarrolló de manera repentina y estuvo caracterizado por tormentas convectivas severas, con ráfagas de viento muy intensas concentradas en un corto período de tiempo.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Xi Jinping pidió que se realicen "todos los esfuerzos posibles" para organizar las tareas de rescate, asistir a los afectados y minimizar el impacto del desastre.

Además de las víctimas fatales y los heridos, las lluvias y los tornados obligaron a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares, mientras continúan las evaluaciones sobre los daños causados por uno de los episodios meteorológicos más severos registrados en los últimos meses en el país.