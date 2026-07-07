15 muertos durante los tornados e inundaciones que azotan China
El Mundo07/07/2026
El presidente Xi Jinping ordenó intensificar las tareas de rescate tras el paso de fenómenos meteorológicos extremos que también provocaron miles de evacuados y graves daños materiales.
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El nuevo balance oficial también reporta 16.740 heridos y 17.854 personas desplazadas. Más de diez días después de la tragedia, miles de familias siguen sin poder regresar a sus hogares.
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Rocío Monteros Di PietroEl Mundo07/07/2026
El cementerio La Esperanza, en La Guaira, fue acondicionado para recibir a las víctimas del doble terremoto que sacudió el norte del país. Muchas familias aún esperan conocer el paradero de sus seres queridos.
El Gobierno confirmó una "desconexión total" de la red eléctrica y trabaja para restablecer el servicio. La crisis energética se profundiza en medio de las sanciones y la presión económica de Estados Unidos.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que “se investigan las causas” de la “desconexión total” del sistema que afecta a toda la isla, de 9,6 millones de habitantes.
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El presidente de Estados Unidos afirmó que el conflicto podría llegar a su fin antes de lo que muchos creen. Sus declaraciones se dieron en la previa de una cumbre de la OTAN y en medio de una nueva escalada de ataques.
Resuelven el misterio de las “bolas del espacio” que aparecieron en una playa australianaEl Mundo06/07/2026
Se mantiene vigente una zona de exclusión de 50 metros; se instó a cualquier persona que encuentre un objeto sospechoso a no tocarlo.
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Ivana ChañiSalta28/06/2026
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Agustina TolabaSalta02/07/2026
El vehiculo quedó con importantes daños en el frente y la mujer fue derivada al hospital. El hecho ocurrió cerca del templete de San Cayetano.
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Agustina TolabaSalta03/07/2026
El ministro de Economía adelantó por Aries que el programa alcanzará a maestros, médicos, policías, municipales y trabajadores de la administración pública. El objetivo es ordenar cuotas y concentrar los pagos en una sola obligación mensual.
Las cuatro selecciones van por el boleto a la próxima ronda. Los ganadores de ambos partidos se cruzarán en los cuartos de final de la Copa del Mundo.