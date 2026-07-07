Explosiones cerca del hotel donde se alojaba Macron en Siria: al menos 18 heridos

Dos bombas explotaron este martes en el centro de Damasco, a pocos metros del hotel donde se alojaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita oficial a Siria. El mandatario ya había abandonado el lugar rumbo al palacio presidencial, por lo que no resultó afectado.

Las detonaciones dejaron al menos 18 heridos, entre ellos cuatro policías, y ocurrieron mientras las fuerzas de seguridad intentaban desactivar los explosivos, que habían sido ocultados en un vehículo y en un contenedor de basura. El ataque provocó un importante operativo de emergencia y el cierre de varias calles de la capital siria.

La visita de Macron es la primera de un jefe de Estado de una potencia occidental desde la caída del régimen de Bashar al Assad. El presidente francés mantiene una agenda centrada en la reconstrucción del país y el fortalecimiento de los vínculos políticos y económicos con las nuevas autoridades sirias, en medio de un escenario de alta tensión y persistentes episodios de violencia.