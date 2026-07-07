Colombia: De la Espriella pidió suspender inmediatamente su transición con Petro

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, le ordenó este martes a su equipo interrumpir "de manera inmediata" el proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro. La decisión se dio luego de que el mandatario saliente desconociera los resultados del candidato de derecha y, en esa línea, el nuevo vicepresidente sostuvo que “nadie tiene derecho a poner en duda la legitimidad del presidente electo".

El trámite de relevo para la transmisión de mando el 7 de agosto transcurre en medio de tensiones entre el mandatario saliente y el entrante, de extrema derecha. Mientras Petro se niega a reconocer el resultado del ballottage de junio, De la Espriella señala al gobierno actual de supuesta corrupción.

De la Espriella, que ganó el ballottage de junio por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda, dio "instrucciones" a su equipo de trabajo "para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo", según anunció en X.

En medio del proceso de transición, De la Espriella indicó esta mañana que le dio "instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme" con Petro, a quien tildó de "pretender destruir a Colombia con sus decisiones y su conducta".