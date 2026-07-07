Colombia: De la Espriella pidió suspender inmediatamente su transición con Petro

El presidente electo pidió suspender el proceso "de manera inmediata". además, tildó a Petro de haber pretendido "destruir a Colombia".
El Mundo07/07/2026

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, le ordenó este martes a su equipo interrumpir "de manera inmediata" el proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro. La decisión se dio luego de que el mandatario saliente desconociera los resultados del candidato de derecha y, en esa línea, el nuevo vicepresidente sostuvo que “nadie tiene derecho a poner en duda la legitimidad del presidente electo".

El trámite de relevo para la transmisión de mando el 7 de agosto transcurre en medio de tensiones entre el mandatario saliente y el entrante, de extrema derecha. Mientras Petro se niega a reconocer el resultado del ballottage de junio, De la Espriella señala al gobierno actual de supuesta corrupción.

De la Espriella, que ganó el ballottage de junio por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda, dio "instrucciones" a su equipo de trabajo "para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo", según anunció en X.

En medio del proceso de transición, De la Espriella indicó esta mañana que le dio "instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme" con Petro, a quien tildó de "pretender destruir a Colombia con sus decisiones y su conducta".

"Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", agregó. Así, adelantó que explicará en sus redes sociales para "explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptará de inmediato".

El comunicado llegó luego de que el mandatario saliente Petro señalara un supuesto fraude en las elecciones, lo que llevó a desconocer los resultados y recalcar que el candidato perdedor, Iván Cepeda, es el presidente legítimo.

En misma línea, indicó el medio local El Espectador, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo defendió la decisión de De la Espriella, quien juntó casi 13 millones de votos, razón por la que “nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo".

Ámbito

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