Mundial 2026: la Policía prepara un fuerte operativo para Argentina-Suiza

La Policía de Salta reforzará el operativo de seguridad para el próximo partido de la Selección Argentina, previsto para el sábado por la noche, luego de la masiva convocatoria que se registró en los festejos por el último triunfo.

En Aries, el director de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía, Flavio Peloc, informó que en la celebración anterior se concentraron alrededor de 7.500 personas en la zona de Plaza 9 de Julio, una cantidad superior a la registrada en partidos previos.

El operativo se había desplegado de manera preventiva en los principales puntos de reunión, como la Plaza 9 de Julio y el Monumento a Güemes. Según indicó, el dispositivo estuvo supervisado por la directora de Distrito de Prevención Número 1, comisario mayor Gabriela Zapana.

De cara al sábado, Peloc anticipó que la cobertura comenzará varias horas antes del encuentro. Como el partido está previsto para las 22, la Policía estima iniciar el despliegue entre las 19 y las 20, con mayor presencia de efectivos en los lugares donde habitualmente se concentran los festejos.

El operativo no se limitará a la ciudad de Salta, sino que también se replicará en las principales ciudades cabeceras de los departamentos.

La fuerza pidió a los salteños evitar conductas de riesgo durante las celebraciones, especialmente subirse a cajas de camionetas, circular en motocicleta sin casco o manejar después de consumir alcohol.

“Necesitamos que la seguridad la hagamos entre todos”, remarcó Peloc, al señalar que ante convocatorias masivas no alcanza solo con la presencia policial.

También advirtió por la presencia de carteristas o pungas en grandes aglomeraciones, por lo que recomendó cuidar celulares, billeteras y objetos personales.

Además, confirmó que continuarán los controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad, con especial intensidad durante el fin de semana.