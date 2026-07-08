Refuerzan los controles en rutas por las vacaciones de invierno

El Gobierno de Salta puso en marcha el operativo "Invierno Seguro", un amplio despliegue de controles viales que se intensificará durante el receso invernal en rutas nacionales y provinciales. La medida busca reforzar la seguridad vial, ordenar el tránsito ante el aumento de la circulación y prevenir delitos en los principales corredores de la provincia.

Los operativos estarán a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial, en coordinación con distintas unidades de la Policía, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Desde las autoridades recordaron a los conductores la importancia de circular con la documentación personal y del vehículo en regla para evitar inconvenientes durante los controles.