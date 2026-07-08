Refuerzan los controles en rutas por las vacaciones de invierno

Desplegarán puestos de control permanentes y móviles en distintos puntos estratégicos de la provincia para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad.
Policiales08/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

108854-potenciaran-los-controles-viales-en-el-marco-del-operativo-invierno-seguro

El Gobierno de Salta puso en marcha el operativo "Invierno Seguro", un amplio despliegue de controles viales que se intensificará durante el receso invernal en rutas nacionales y provinciales. La medida busca reforzar la seguridad vial, ordenar el tránsito ante el aumento de la circulación y prevenir delitos en los principales corredores de la provincia.

acciente mototicletaBarrio Solís Pizarro: murió un motociclista tras chocar con un colectivo

Los operativos estarán a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial, en coordinación con distintas unidades de la Policía, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Desde las autoridades recordaron a los conductores la importancia de circular con la documentación personal y del vehículo en regla para evitar inconvenientes durante los controles.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail