Secuestraron un bote y más de 300 metros de redes de pesca en el dique Cabra Corral

Efectivos del Departamento Lacustre y Fluvial de la Policía de Salta secuestraron un bote y más de 300 metros de redes de pesca durante un operativo realizado en el dique Cabra Corral.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un patrullaje náutico preventivo, cuando los uniformados detectaron una embarcación que tenía en su interior redes de pesca tipo "paradora", un elemento utilizado para la captura de peces y cuyo uso está sujeto a la normativa vigente.

Como resultado del operativo, los efectivos incautaron tanto el bote como las redes, en el marco de las acciones que buscan prevenir la pesca furtiva y proteger los recursos ictícolas de la provincia.

Desde la Policía de Salta señalaron que este tipo de controles se realizan de manera permanente en los distintos espejos de agua para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y contribuir a la conservación de los recursos naturales.