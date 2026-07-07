Secuestraron un bote y más de 300 metros de redes de pesca en el dique Cabra Corral
Policiales07/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
El operativo fue realizado por la Policía Lacustre durante un patrullaje preventivo. La intervención forma parte de los controles para combatir la pesca furtiva en los espejos de agua de la provincia.
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