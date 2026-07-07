Allanaron una vivienda en barrio El Bosque y demoraron a un hombre

El procedimiento se realizó en la ciudad de Salta. Los investigadores secuestraron una camioneta, un celular, prendas de vestir y otros elementos que serán incorporados a la investigación.
Policiales07/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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Un hombre mayor de edad fue demorado este domingo durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio El Bosque, en la ciudad de Salta, en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Investigaciones Este de Capital, tras una serie de tareas investigativas que permitieron avanzar sobre el domicilio.

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Durante el operativo, los investigadores secuestraron una camioneta, un teléfono celular, prendas de vestir que, según la pesquisa, habrían sido utilizadas al momento de cometer los hechos investigados, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

Tras el allanamiento, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras continúa el avance de la investigación.

La causa es dirigida por la Fiscalía Penal N° 4, con intervención de la Oficina Judicial de Garantías, que autorizó las medidas judiciales correspondientes.

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