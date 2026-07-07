El Festival del Libro libera 10 mil titulos gratis

La Coordinación General de Bibliotecas y Archivos de Salta invita a la tercera edición del Festival del Libro, una jornada de expurgo bibliográfico que convierte un proceso técnico institucional en una oportunidad única para el público: llevarse a casa, libros que antes esperaban en los depósitos del archivo.

La convocatoria es el miércoles 8 de julio, de 8 a 16h, el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta (Belgrano 1002). Humanidades, ciencias sociales, salud, literatura: la variedad del catálogo es tan grande que cualquiera —estudiante, docente, curioso o lector de toda la vida— va a encontrar algún tesoro para llevar.

"Con 10 mil títulos en juego, la recomendación es una sola: llegar temprano", expresaron.

¿Cómo funciona? Se recorren las mesas, se elige el título que interesa y se retira un voucher para canjear ese mismo día. Aunque advirtieron que los ejemplares no se reservan.