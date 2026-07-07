Despidos en la CNEA golpean a Salta y comprometen al proyecto Qubic en la Puna

La crisis de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también impacta en Salta. En N&N, por Aries, el delegado gremial Ariel Villarreal denunció despidos, recortes presupuestarios y una situación de parálisis administrativa en la Regional NOA.

“Estamos funcionando en terapia intensiva”, describió Villarreal, al advertir que la situación actual no tiene antecedentes para trabajadores con décadas dentro del organismo.

Según explicó, desde la asunción del Gobierno nacional la CNEA perdió casi 400 trabajadores y sufrió una caída del 58% del presupuesto real. A eso se suman contratos no renovados que afectaron áreas técnicas y científicas.

En Salta, la Regional NOA registró dos desvinculaciones. Una de ellas corresponde a una trabajadora vinculada al proyecto QUBIC, un observatorio internacional ubicado en Alto Chorrillos, a unos 4.980 metros de altura, cerca de San Antonio de los Cobres.

El proyecto cuenta con un telescopio único que busca estudiar el origen del universo a partir del Fondo Cósmico de Microondas, con el objetivo de detectar ondas gravitacionales primordiales posteriores al Big Bang.

Para Villarreal, la salida de personal vinculado al proyecto no sólo afecta tareas internas. También compromete el vínculo con las comunidades de la Puna, que necesitan información y acompañamiento sobre el desarrollo científico en la zona.

“Las comunidades quieren saber qué está pasando”, señaló.

La otra desvinculación señalada por el delegado corresponde al subgerente de la Regional NOA, a quien definió como una figura clave para el funcionamiento administrativo del organismo.

Según indicó, esa persona era la única habilitada para manejar financiamiento y actuar como apoderado legal. Por eso, sostuvo que la regional quedó prácticamente sin capacidad operativa.

“Hoy la Regional NOA no puede hacer nada. No podemos ni comprar elementos básicos esenciales”, advirtió.

Villarreal también mencionó la situación de la mina Don Otto, donde décadas atrás se practicó minería de uranio. Aunque actualmente no hay explotación, la CNEA mantiene responsabilidades sobre el campamento y el resguardo del lugar.