Nación busca reforzar la red eléctrica con nuevas centrales de almacenamiento

La Secretaría de Energía adjudicó acuerdos para centrales de almacenamiento de energía eléctrica. El objetivo es sumar reservas operativas y mejorar la confiabilidad del Mercado Eléctrico Mayorista.
 
Argentina07/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional avanzó con la adjudicación de acuerdos para el desarrollo de centrales de almacenamiento de energía eléctrica, una herramienta clave para reforzar la estabilidad del sistema eléctrico.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 155/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este martes en el Boletín Oficial.

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La adjudicación corresponde a la convocatoria nacional e internacional denominada AlmaSADI, orientada al abastecimiento de energía eléctrica mediante centrales de almacenamiento para reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista.

La resolución instruyó a CAMMESA a notificar a los oferentes adjudicados y avanzar en la celebración de los acuerdos correspondientes.

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El esquema apunta a mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante picos de demanda, una discusión sensible en medio de los reclamos por infraestructura energética y calidad del servicio.

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