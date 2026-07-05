Brasil-Noruega y México-Inglaterra: horario y TV de los octavos del Mundial

La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 entra en su etapa más vibrante y este domingo se definirán dos nuevos clasificados a los cuartos de final con dos partidos de alto voltaje.

En el primer turno, a las 17:00, la selección de Brasil se enfrentará con su par de Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El encuentro, que contará con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath y la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, se podrá seguir a través de TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.

El conjunto conducido por el italiano Carlo Ancelotti llega a esta instancia tras un agónico triunfo por 2-1 sobre Japón, en un partido que comenzó perdiendo y logró remontar en el complemento gracias a los tantos de Casemiro y Gabriel Martinelli.

Previamente, la "Verdeamarelha" se había adjudicado el primer puesto de su zona con victorias ante Haití (3-0) y Escocia (3-0), y un empate 1-1 frente a Marruecos. Su principal carta de presentación es Vinícius Jr., quien arrastra una racha formidable de cuatro goles en cuatro partidos.

Del otro lado estará la competitiva Noruega, que finalizó segunda en el Grupo I tras vencer a Irak y Senegal, y caer ante Francia preservando a la mayoría de sus habituales titulares. En los 16avos de final, el combinado europeo sufrió para dejar en el camino a Costa de Marfil por 2-1. Todas las miradas de la defensa brasileña estarán puestas en Erling Haaland, el as de espadas noruego que lidera la tabla de artilleros con cinco conquistas en el certamen.

Más tarde, a las 21:00, el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México será el escenario de un atrapante duelo entre el seleccionado local e Inglaterra.

México se presenta como uno de los equipos más sólidos de la competencia: ostenta puntaje ideal tras ganar sus cuatro partidos disputados y mantiene su valla invicta, un registro que ilusiona a la afición azteca.

Por su parte, Inglaterra arriba a los octavos de final luego de liderar el Grupo L (triunfos ante Croacia y Panamá, e igualdad con Ghana) y de pasar zozobras en la ronda previa de 16avos de final, donde debió batallar al máximo para eliminar a la República Democrática del Congo.

Con información de Noticias Argentinas