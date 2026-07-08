Salta arrancó el día bajo cero y espera una tarde templada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la ciudad de Salta registró este miércoles 8 de julio una temperatura de -0,2°C, con una sensación térmica de -3,3°C, en una de las mañanas más frías de la semana.

De acuerdo con el organismo, el cielo se presenta despejado, mientras que la humedad alcanza el 91%, la presión atmosférica se ubica en 877,7 hPa y el viento del oeste sopla a 10 km/h. La visibilidad es de 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el pronóstico anticipa una mañana con neblina, una tarde algo nublada y una noche despejada, sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 23°C, lo que generará una importante amplitud térmica respecto del amanecer bajo cero.

El pronóstico extendido del SMN prevé que las temperaturas mínimas se mantendrán bajas durante los próximos días, aunque con tardes templadas y sin lluvias significativas en la capital salteña.