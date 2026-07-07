La Municipalidad realizó tareas de cortafuego para prevenir incendios de pastizales

La Municipalidad de Salta llevó adelante trabajos de apertura de cortafuegos en el predio del Aeropuerto y en el barrio Las Leñas II con el objetivo de prevenir el avance de las llamas ante la posible generación de focos ígneos en sectores con pastizales.

Alfredo Vorano, subsecretario de Mantenimiento Urbano, manifestó que «las tareas consistieron en la limpieza y el despeje de franjas de terreno estratégicas para generar barreras de protección que permitan disminuir el riesgo de propagación del fuego y facilitar el accionar de los equipos de emergencia en caso de incendios».

«Estos trabajos forman parte del plan preventivo que impulsa el municipio durante la temporada de mayor riesgo de incendios, priorizando la seguridad de los vecinos, la protección de los espacios públicos y la preservación del ambiente», remarcó el funcionario.

Desde la Municipalidad se solicita a la comunidad colaborar con estas acciones evitando la quema de pastizales y residuos, no arrojar colillas de cigarrillos en espacios con vegetación seca y denunciar de inmediato cualquier foco de incendio a los organismos correspondientes.