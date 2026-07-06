Materno infantil: puja judicial por el tablero eléctrico de $250 millones

El Ministerio de Salud Pública confirmó que el nuevo tablero eléctrico del Hospital Público Materno Infantil demandará una inversión cercana a los 250 millones de pesos, luego del desperfecto registrado tras un corte de energía.

Al ser consultado en Pelo y Barba, por Aries, el ministro Federico Mangione señaló que el equipo ya fue encargado, aunque el hospital continúa funcionando con un sistema provisorio mientras espera la instalación definitiva.

El funcionario explicó que el Gobierno inició actuaciones para determinar responsabilidades por el daño ocasionado y aseguró que intervienen tanto el Ente Regulador de los Servicios Públicos como la empresa distribuidora.

"Estamos en plenas acciones legales como corresponde", sostuvo.

Mangione también reveló que el Ministerio recibió recientemente una intimación de Edesa por una deuda cercana a los 250 millones de pesos correspondiente al consumo eléctrico de hospitales provinciales.

El ministro reconoció la existencia de esa deuda, aunque aclaró que es inferior a otros montos que habían trascendido públicamente y aseguró que el Gobierno avanza con un plan para regularizar los pagos.

"Tengo que decidir si pago la luz o compro remedios. Nosotros no desconocemos la deuda, pero la estamos pagando de a poco", afirmó.