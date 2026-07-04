Estado de los pasos fronterizos: Jama sigue cerrado y Sico permanece intransitable por nieve

Las condiciones climáticas en la cordillera volvieron a afectar este sábado 4 de julio la transitabilidad de varios pasos fronterizos que conectan a Salta con Chile, Bolivia y Paraguay.

De acuerdo con el informe difundido por organismos de frontera, el Paso de Jama, que une Argentina con Atacama (Chile), permanece cerrado temporalmente debido a las condiciones meteorológicas de alta montaña, donde se prevén nevadas, temperaturas bajo cero y fuertes vientos.

La situación también afecta al Paso Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, que fue declarado intransitable por la acumulación de nieve y sedimentos del lado chileno.

En tanto, el Paso Socompa continúa cerrado, mientras que el resto de los cruces internacionales permanece operativo con distintas recomendaciones para los viajeros.

Pasos habilitados

Se encuentran habilitados:

Aguas Blancas – Bermejo (Bolivia): abierto las 24 horas, aunque con demoras por controles de Gendarmería Nacional .

abierto las 24 horas, aunque con . Puerto Chalanas – Bermejo: habilitado de 6 a 20 horas , también con demoras por controles y mayor presencia de organismos de seguridad.

habilitado de , también con demoras por controles y mayor presencia de organismos de seguridad. El Condado (Los Toldos) – La Mamora (Bolivia): abierto las 24 horas.

abierto las 24 horas. Salvador Mazza – Yacuiba (Bolivia): habilitado durante todo el día.

habilitado durante todo el día. Misión La Paz – Pozo Hondo (Paraguay): operativo entre las 7 y las 20 horas.

Por otra parte, el informe señala que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con total normalidad.