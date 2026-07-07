La clasificación de Argentina hizo repicar las campanas de una parroquia

En medio de las multitudinarias celebraciones por la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, en la Parroquia San Lorenzo Mártir repicaron las campanas del templo mientras los fieles celebraran con banderas argentinas, gorros mundialistas y un poncho salteño.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y en diálogo con Aries, el párroco Oscar Ossola contó que la decisión fue completamente espontánea.

"Yo pensaba que si llegamos a semifinal o a la final sería lindo que suenen de nuevo las campanas, pero hoy fue tanto el sufrimiento que tuvimos todos que, con el grupo de amigos que estábamos acá, celebramos. Enseguida se sumaron unos chicos que pasaban por la calle, gente paró el auto, y fue en ese instante", relató.

Más allá del resultado deportivo, el sacerdote destacó los valores que, a su entender, transmite el seleccionado argentino, especialmente a través de su capitán.

"Messi no se centra en él mismo jamás, sino que invita a mirar, primero, el don de Dios. Y también invita siempre a valorar y aplaudir el trabajo del equipo. Tenemos tantísimo para hablar y aprender, y ojalá transmitir esos valores a nuestros chicos y a nuestros jóvenes", expresó.

Ossola recordó incluso que el domingo anterior había mencionado al capitán argentino durante las homilías, al vincular su actitud con el mensaje del Evangelio. "La gente lo acepta de muy buen grado, porque no es que yo esté inventando, sino que es la realidad que vemos: alguien que, teniéndolo todo es un ejemplo de humildad y sencillez tan grande", afirmó.

Finalmente, el sacerdote consideró que el triunfo de la Selección también representó un momento de alivio en un contexto social complejo. "A los argentinos nos está haciendo falta este tipo de alegría. Estamos pasando una situación muy difícil desde tantos puntos de vista, con muchísimas familias que viven al día y con tantas necesidades insatisfechas", concluyó.