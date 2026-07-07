Desde el 13 de julio no estará vigente el Pase Libre Estudiantil

La suspensión se aplica todos los años durante las vacaciones de invierno y alcanza a estudiantes de todos los niveles. El servicio se reanudará el 27 de julio.
Salta07/07/2026

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La empresa SAETA informó a sus usuarios que, como todos los años y con motivo del receso escolar de invierno, el Pase Libre Estudiantil quedará suspendido durante las vacaciones.

En este marco, desde el lunes 13 de julio el beneficio no estará habilitado para estudiantes de todos los niveles educativos.

El Pase Libre Estudiantil volverá a estar vigente a partir del lunes 27 de julio, con el reinicio de las actividades correspondientes al ciclo lectivo 2026.

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