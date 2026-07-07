Los trabajos más recientes se desarrollaron en el predio del Aeropuerto y en el barrio Las Leñas II, ubicado en la zona oeste de la ciudad.
Desde el 13 de julio no estará vigente el Pase Libre Estudiantil
Salta07/07/2026
La suspensión se aplica todos los años durante las vacaciones de invierno y alcanza a estudiantes de todos los niveles. El servicio se reanudará el 27 de julio.
La empresa SAETA informó a sus usuarios que, como todos los años y con motivo del receso escolar de invierno, el Pase Libre Estudiantil quedará suspendido durante las vacaciones.
En este marco, desde el lunes 13 de julio el beneficio no estará habilitado para estudiantes de todos los niveles educativos.
El Pase Libre Estudiantil volverá a estar vigente a partir del lunes 27 de julio, con el reinicio de las actividades correspondientes al ciclo lectivo 2026.
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La obra beneficiará a la comunidad del paraje Cobres. Los trabajos abarcan una superficie de 927 metros cuadrados y registran un avance aproximado al 60%.
El organismo mantendrá las guardias para la inscripción de nacimientos en el Hospital Materno Infantil y para la inscripción de nacimientos y defunciones en la sede central de Almirante Brown 160.
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