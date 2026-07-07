"No sabemos qué pasa debajo": la advertencia de un sismólogo sobre la falta de monitoreo

Luego del terremoto que golpeó Venezuela, especialistas volvieron a poner el foco en la importancia del monitoreo y la preparación frente a eventos sísmicos. En diálogo con Pelo y Barba por ARIES FM, desde Alemania, el Dr. Benjamín Heit advirtió que todavía existen importantes desafíos para conocer con precisión el comportamiento de las fallas que atraviesan la región.

En diálogo con FM Aries, el investigador del Instituto Alemán de Geociencias explicó que el norte argentino necesita ampliar su red de medición para contar con más información científica.

"Necesitamos muchas más estaciones en una zona altamente sísmica como Salta. Hay fallas profundas en el Valle de Lerma que no conocemos porque no tenemos suficientes sistemas de medición", sostuvo.

Heit destacó el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), aunque señaló que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir todas las necesidades de una región con actividad sísmica permanente.

El especialista también remarcó que la prevención no depende únicamente de detectar los movimientos de la Tierra, sino también de contar con construcciones preparadas para resistirlos.

"Los terremotos no matan a las personas, los que matan son los edificios que colapsan cuando no están preparados."

En ese sentido, explicó que Salta presenta una situación particular porque gran parte de la ciudad está asentada sobre terrenos con sedimentos y presencia de agua, una condición que podría generar problemas como la licuación del suelo ante un sismo fuerte.

Para Heit, la experiencia de otros países demuestra que la inversión en estudios geológicos, monitoreo y normas de construcción permite reducir de manera significativa las consecuencias de los terremotos.