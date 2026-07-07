El patio de comidas del Mercado San Miguel se traslada al anexo de Ituzaingó

El patio de comidas del Mercado San Miguel comenzará esta semana su traslado hacia el anexo de Ituzaingó 134, donde funcionará desde el próximo sábado.

La mudanza se iniciará este jueves 9 de julio, jornada en la que el mercado permanecerá cerrado por el Día de la Independencia.

La información fue confirmada durante el programa Mercado de Puertas Abiertas, por Aries, donde se indicó que los puestos gastronómicos del edificio central serán reubicados en el anexo número dos del mercado.

El cambio alcanzará a los locales tradicionales del patio de comidas, incluidos aquellos que ofrecen desayunos, comidas regionales y la clásica pizza del Mercado San Miguel.

Además, durante las vacaciones de invierno, el mercado habilitará ferias especiales todos los viernes y sábados de julio en los anexos de Ituzaingó 134 y pasaje Miramar 433, con actividad corrida de 9 a 21.