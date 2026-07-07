Neblinas, baches y nieve: piden extremar la precaución al circular por las rutas de Salta

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que este martes 7 de julio todas las rutas nacionales y provinciales de la provincia se encuentran habilitadas para la circulación, aunque con numerosas advertencias que obligan a conducir con extrema precaución.

La principal recomendación para las primeras horas del día es reducir la velocidad debido a las neblinas matinales, que afectan la visibilidad en distintos corredores viales.

Los tramos con mayores complicaciones

Entre los sectores más comprometidos se destacan:

Ruta Nacional 34 , entre Pichanal, Embarcación, Tartagal y Salvador Mazza , por grandes baches , animales sueltos , banquinas irregulares y falta de mantenimiento.

, entre , por , , banquinas irregulares y falta de mantenimiento. Ruta Nacional 50 , donde se trabaja sobre la calzada a la altura del Río Pescado (kilómetro 42) , con circulación asistida por personal vial.

, donde se trabaja sobre la calzada a la altura del , con circulación asistida por personal vial. Ruta Nacional 9/34 , entre Rosario de la Frontera y Metán , con obras de bacheo y sectores deteriorados.

, entre , con obras de bacheo y sectores deteriorados. Ruta Nacional 68 , entre La Merced y Cafayate , donde persisten sectores irregulares y existe riesgo de deslizamientos en la zona de la Garganta del Diablo .

, entre , donde persisten sectores irregulares y existe riesgo de deslizamientos en la zona de la . Ruta Nacional 40 , con maquinaria trabajando en distintos tramos entre Cachi , Payogasta y La Poma .

, con maquinaria trabajando en distintos tramos entre , y . Ruta Nacional 51, hacia San Antonio de los Cobres, donde se recomienda circular con mucha precaución por vientos, calzada resbaladiza, trabajos viales y sectores deteriorados.

Precaución en rutas provinciales

El informe también advierte sobre condiciones complejas en varias rutas provinciales, especialmente la Ruta Provincial 33, donde se recomienda transitar entre las 9 y las 16 horas debido a la presencia de escarcha, neblina y acumulación de nieve en algunos sectores.

Además, en rutas como la 42, 56, 55, 27 y 133 se reportan calamina, pedregullo, bancos de arena, cornisas, pozos y tránsito complicado para vehículos bajos.

Las autoridades recordaron que el estado de las rutas puede modificarse durante la jornada en función de las condiciones meteorológicas y recomendaron consultar los reportes oficiales antes de emprender viajes de larga distancia.