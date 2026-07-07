Estado de los pasos fronterizos: dos cruces con Chile continúan cerrados por el frío extremo

Quienes tengan previsto viajar hacia Chile deberán reprogramar sus desplazamientos. Según el reporte actualizado de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, el Paso Internacional de Jama continúa cerrado temporalmente debido a las condiciones meteorológicas de alta montaña.

La situación también afecta al Paso Sico, en San Antonio de los Cobres, que permanece intransitable por la acumulación de nieve y sedimentos del lado chileno. En ambos sectores se registran temperaturas extremas bajo cero, con mínimas de hasta -20°C en la zona cordillerana.

Por su parte, el Paso Socompa también continúa cerrado.

Los pasos habilitados

En contraste, permanecen habilitados:

Aguas Blancas – Bermejo , las 24 horas, aunque con demoras por controles de Gendarmería Nacional .

, las 24 horas, aunque con . Puerto Chalanas – Bermejo , de 6 a 20 horas , también con demoras por el refuerzo de los controles de seguridad.

, de , también con demoras por el refuerzo de los controles de seguridad. Salvador Mazza – Yacuiba , abierto las 24 horas.

, abierto las 24 horas. El Condado – La Mamora , habilitado las 24 horas.

, habilitado las 24 horas. Misión La Paz – Pozo Hondo, abierto de 7 a 20 horas.

Finalmente, el informe indica que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, pese a las bajas temperaturas registradas en la provincia.