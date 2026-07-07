Argentina construyó una sólida tradición en los octavos de final

La primera experiencia argentina en esta ronda se produjo en el Mundial de Italia 1934, una edición que comenzó directamente con los cruces eliminatorios. En aquella ocasión, la Selección cayó 3-2 frente a Suecia y se despidió rápidamente del certamen.







Hubo que esperar más de medio siglo para volver a disputar un partido de octavos de final. Durante varias décadas, los distintos formatos de la Copa del Mundo contemplaban fases finales diferentes, con grupos, cuartos de final o directamente semifinales.

La instancia reapareció en México 1986, torneo inolvidable para el fútbol argentino. Con Diego Armando Maradona como máxima figura y Carlos Salvador Bilardo en el banco, la Albiceleste derrotó 1-0 a Uruguay en los octavos de final y comenzó el camino que terminaría con la conquista de la segunda Copa del Mundo.







Desde entonces, Argentina se convirtió en un protagonista habitual de esta ronda. Solo faltó a la cita en Corea-Japón 2002, cuando quedó eliminada en la fase de grupos. En el resto de las ediciones logró meterse entre los 16 mejores y, en la mayoría de los casos, consiguió avanzar.

Ahora, frente a Egipto, el vigente campeón del mundo intentará sumar una nueva clasificación y ampliar un historial muy favorable en una instancia que, a lo largo de las últimas décadas, se transformó en uno de los primeros grandes escalones hacia las campañas más exitosas de la Selección argentina en los Mundiales.

El historial de Argentina en octavos de final de las Copas del Mundo:

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Italia 1934: Argentina 2 – 3 Suecia

México 1986: Argentina 1 – 0 Uruguay

Italia 1990: Argentina 1 – 0 Brasil

Estados Unidos 1994: Argentina 2 – 3 Rumania

Francia 1998: Argentina 2(4) – (3)2 Inglaterra

Alemania 2006: Argentina 2 – 1 México

Sudáfrica 2010: Argentina 3 – 1 México

Brasil 2014: Argentina 1 – 0 Suiza

Rusia 2018: Argentina 3 – 4 Francia

Qatar 2022: Argentina 2 – 1 Australia