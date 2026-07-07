Por el partido de la Selección, el Mercado San Miguel modifica su horario de atención este martes

La actividad se concentrará durante las primeras horas de la mañana y se reanudará en su horario vespertino tradicional.
Salta07/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

anexo-mercado-san-miguel-pasaje-miramar-1024x576

El Mercado San Miguel modificará su esquema de atención al público durante la jornada de hoy, restringiendo la actividad matutina debido a la transmisión del partido de la Selección Argentina. El edificio central y todos sus anexos comerciales cerrarán sus puertas de manera anticipada a las 12:00 del mediodía.

La medida busca liberar el movimiento en el microcentro salteño antes del inicio del encuentro deportivo, permitiendo también que los puesteros y trabajadores puedan seguir las alternativas del juego.

108805-boca-en-salta-protocolo-de-entradas-para-personas-con-discapacidadHoy entregan las entradas por discapacidad para ver a Boca en Salta

Según informaron desde la administración del predio, la restricción afectará únicamente al turno intermedio. Por la tarde, las instalaciones volverán a abrir en su cronograma habitual, garantizando la atención a los clientes desde las 17:00 hasta las 21:30 horas.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail