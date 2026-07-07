Por el partido de la Selección, el Mercado San Miguel modifica su horario de atención este martes
El Mercado San Miguel modificará su esquema de atención al público durante la jornada de hoy, restringiendo la actividad matutina debido a la transmisión del partido de la Selección Argentina. El edificio central y todos sus anexos comerciales cerrarán sus puertas de manera anticipada a las 12:00 del mediodía.
La medida busca liberar el movimiento en el microcentro salteño antes del inicio del encuentro deportivo, permitiendo también que los puesteros y trabajadores puedan seguir las alternativas del juego.
Según informaron desde la administración del predio, la restricción afectará únicamente al turno intermedio. Por la tarde, las instalaciones volverán a abrir en su cronograma habitual, garantizando la atención a los clientes desde las 17:00 hasta las 21:30 horas.