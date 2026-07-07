Gaspar Solá Usandivaras continúa en la función pública y asumirá como Asesor General de Incapaces

El Gobierno de Salta oficializó este martes la designación del abogado Gaspar Javier Solá Usandivaras como Asesor General de Incapaces, un nuevo destino dentro de la administración pública para quien hasta hace pocas semanas se desempeñó como ministro de Seguridad y Justicia de la provincia.

La información surge del Boletín Oficial de la Provincia de Salta, donde se publicó el decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, en el que se dispone el nombramiento de Solá Usandivaras luego de que el Senado provincial prestara el acuerdo correspondiente durante una sesión especial realizada el pasado 2 de julio.

Según el decreto, la designación se concreta en cumplimiento de lo establecido por los artículos 101 y 165 de la Constitución Provincial y tendrá vigencia desde la fecha en que el funcionario tome posesión de sus funciones.

Un nuevo cargo tras su salida del Ministerio

Solá Usandivaras dejó el Ministerio de Seguridad y Justicia a mediados de junio, en medio de una reestructuración del gabinete provincial. En su reemplazo asumie Nicolás Avellaneada, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad.

Durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad y Justicia encabezó distintas políticas vinculadas a la seguridad provincial, aunque su salida se produjo por decisión del gobernador Gustavo Sáenz como parte de una renovación del gabinete, según informaron oficialmente en ese momento.

Qué hace el Asesor General de Incapaces

La Asesoría General de Incapaces integra el Ministerio Público de Salta y tiene entre sus funciones representar y velar por los derechos e intereses de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y otras personas cuya capacidad jurídica requiere protección especial en los procesos judiciales.

Con este decreto, Solá Usandivaras pasa a ocupar un cargo con acuerdo del Senado y dentro del ámbito del Ministerio Público.

La designación quedó formalmente establecida mediante el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, documento que constituye la fuente oficial de la información.