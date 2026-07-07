Aumentan a 3.535 los muertos por los terremotos en Venezuela

Las autoridades venezolanas actualizaron este lunes el balance de víctimas por los terremotos que sacudieron el norte del país a fines de junio y confirmaron que 3.535 personas perdieron la vida como consecuencia del desastre.

La cifra fue informada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien además indicó que los sismos dejaron 16.740 heridos y 17.854 desplazados. Hasta el momento, el Gobierno no precisó cuántas personas continúan desaparecidas.

Los terremotos afectaron a Caracas y otros seis estados, aunque el mayor impacto se registró en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre y que aún recuerda el devastador deslave ocurrido en 1999.

A más de diez días de la tragedia, miles de personas permanecen en refugios temporales o alojadas en casas de familiares, mientras continúan las tareas de remoción de escombros, búsqueda de víctimas y evaluación de los daños.

En las últimas jornadas también surgieron cuestionamientos por parte de algunos ciudadanos, quienes denunciaron demoras y falta de maquinaria, insumos médicos y recursos para atender la emergencia durante las primeras horas posteriores a los sismos.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que las familias que perdieron sus viviendas recibirán una solución habitacional antes de fin de año. Sin embargo, especialistas consultados por distintos medios consideran que ese objetivo será difícil de cumplir debido a la situación económica que atraviesa el país y a la magnitud de los daños provocados por el terremoto.

Mientras tanto, Venezuela continúa enfrentando una de las mayores catástrofes naturales de su historia reciente, con miles de personas que aún esperan asistencia y respuestas para reconstruir sus vidas.

Con información de CNN