Contrabando en la frontera norte: Aduana Orán citó a varias personas

La Aduana de Orán intimó a varias personas a presentarse en sumarios por presuntas infracciones al Código Aduanero. Deberán comparecer para verificar mercadería secuestrada, presentar defensa y evitar quedar en rebeldía.
Salta07/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

por-finca-karina-se-filtra-el-contrabando-desde-GNDQT5EPEVHUZIWKXUXWNT3K6Y

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicó en el Boletín Oficial una serie de citaciones de la Aduana de Orán a personas involucradas en sumarios por presuntas infracciones aduaneras.

Según la publicación oficial, los citados deberán presentarse en un plazo de tres días hábiles administrativos para presenciar la verificación física de la mercadería secuestrada. Además, tendrán diez días hábiles para comparecer en los sumarios, presentar defensa y ofrecer pruebas.

108805-boca-en-salta-protocolo-de-entradas-para-personas-con-discapacidadHoy entregan las entradas por discapacidad para ver a Boca en Salta

La medida alcanza a distintos expedientes tramitados por la Aduana ubicada en avenida Palacios 830, local 3, de la ciudad de Orán.

El organismo advirtió que, en caso de no presentarse, las personas podrán ser declaradas en rebeldía y se tendrá por confirmada la verificación de la mercadería.

También se informó que, cuando corresponda, el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería permitirán extinguir la acción penal aduanera, sin registro de antecedentes.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail