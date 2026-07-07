Hoy entregan las entradas por discapacidad para ver a Boca en Salta

El Gobierno de Salta, a través de la Agencia Provincial Salta Deportes, puso en marcha el protocolo para el retiro de entradas destinadas a personas con discapacidad que deseen asistir al partido amistoso entre Boca Juniors y Atlético Paranaense en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El operativo de entrega se realiza de manera presencial en las boleterías sur de acceso a plateas del estadio (ubicado sobre Avenida Tavella) en el horario de 8:30 a 11:00 de la mañana. Los pases se distribuyen por estricto orden de llegada hasta completar el cupo del 2% que establece la Ley Nacional N° 7787.

Para poder retirar las localidades, los interesados deben presentar de forma obligatoria el Certificado Único de Discapacidad (CUD) original junto con una fotocopia del DNI. En caso de requerir un acompañante, este último también deberá registrarse presentando una fotocopia de su documento de identidad.

Desde el organismo provincial recordaron que el día del partido el ingreso al estadio estará sujeto a la presentación física del DNI en mano en los controles de seguridad, el cual deberá coincidir con los datos impresos en la entrada otorgada durante esta jornada.