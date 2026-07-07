EDESA realizará un corte programado de energía este martes: las zonas afectadas

La distribuidora EDESA informó que este martes 7 de julio llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico en la localidad de Chicoana, en el Valle Sur, debido a tareas de renovación de la red de media y baja tensión.

Según el cronograma publicado por la empresa, la interrupción comenzará a las 08:00 y se extenderá por cuatro horas, siempre que las condiciones climáticas permitan realizar los trabajos previstos.

Las zonas alcanzadas por el corte son:

San Cayetano

El Mirador de Los Los

Inmaculada Concepción

Centro

80 Viviendas

Virgen del Carmen

Loteo La Tradición

20 Viviendas IPV

Pulares

Los Los

Ruta Provincial 61

Ruta Provincial 65

Zona Rural

14 Lotes Los Los

7 Lotes Los Los

Zonas aledañas.

Desde la empresa recordaron que este tipo de interrupciones son necesarias para que el personal pueda trabajar en condiciones de seguridad y mejorar la calidad del servicio eléctrico. Además, advirtieron que las tareas podrían ser reprogramadas en caso de registrarse condiciones climáticas adversas.