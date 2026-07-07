EDESA realizará un corte programado de energía este martes: las zonas afectadas

La empresa EDESA realizará este martes 7 de julio un corte programado de energía eléctrica en sectores de Chicoana para ejecutar trabajos de renovación de la red de media y baja tensión. 
Salta07/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

edesa

La distribuidora EDESA informó que este martes 7 de julio llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico en la localidad de Chicoana, en el Valle Sur, debido a tareas de renovación de la red de media y baja tensión.

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Según el cronograma publicado por la empresa, la interrupción comenzará a las 08:00 y se extenderá por cuatro horas, siempre que las condiciones climáticas permitan realizar los trabajos previstos.

Las zonas alcanzadas por el corte son:

  • San Cayetano
  • El Mirador de Los Los
  • Inmaculada Concepción
  • Centro
  • 80 Viviendas
  • Virgen del Carmen
  • Loteo La Tradición
  • 20 Viviendas IPV
  • Pulares
  • Los Los
  • Ruta Provincial 61
  • Ruta Provincial 65
  • Zona Rural
  • 14 Lotes Los Los
  • 7 Lotes Los Los
  • Zonas aledañas.

Desde la empresa recordaron que este tipo de interrupciones son necesarias para que el personal pueda trabajar en condiciones de seguridad y mejorar la calidad del servicio eléctrico. Además, advirtieron que las tareas podrían ser reprogramadas en caso de registrarse condiciones climáticas adversas.

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