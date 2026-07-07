EDESA realizará un corte programado de energía este martes: las zonas afectadas
La distribuidora EDESA informó que este martes 7 de julio llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico en la localidad de Chicoana, en el Valle Sur, debido a tareas de renovación de la red de media y baja tensión.
Según el cronograma publicado por la empresa, la interrupción comenzará a las 08:00 y se extenderá por cuatro horas, siempre que las condiciones climáticas permitan realizar los trabajos previstos.
Las zonas alcanzadas por el corte son:
- San Cayetano
- El Mirador de Los Los
- Inmaculada Concepción
- Centro
- 80 Viviendas
- Virgen del Carmen
- Loteo La Tradición
- 20 Viviendas IPV
- Pulares
- Los Los
- Ruta Provincial 61
- Ruta Provincial 65
- Zona Rural
- 14 Lotes Los Los
- 7 Lotes Los Los
- Zonas aledañas.
Desde la empresa recordaron que este tipo de interrupciones son necesarias para que el personal pueda trabajar en condiciones de seguridad y mejorar la calidad del servicio eléctrico. Además, advirtieron que las tareas podrían ser reprogramadas en caso de registrarse condiciones climáticas adversas.