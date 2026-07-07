Frío extremo en Salta: la sensación térmica cayó por debajo de los -2°C y la escarcha cubrió autos

El frío volvió a hacerse sentir con fuerza en la ciudad de Salta, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una temperatura de -2,4°C durante la madrugada de este martes 7 de julio.

Las condiciones meteorológicas estuvieron acompañadas por cielo despejado con neblina, una humedad del 75%, viento del oeste de 4 km/h, presión de 884,1 hPa y una visibilidad de 12 kilómetros.

Las imágenes registradas en distintos puntos de la capital muestran una importante escarcha sobre parabrisas, lunetas, techos y carrocerías de vehículos estacionados durante la noche, una postal típica de las jornadas con temperaturas bajo cero.

Para el resto del día, el organismo prevé una temperatura máxima de 17°C, con cielo mayormente despejado, sin probabilidades de precipitaciones y vientos leves del sector sur.

El pronóstico anticipa además que el frío continuará durante los próximos días, aunque con un leve ascenso de las temperaturas mínimas hacia el fin de semana.