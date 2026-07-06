Advierten que la Auditoría General perdió independencia frente al poder político

El exauditor general de la Provincia Sergio Moreno cuestionó el funcionamiento actual de la Auditoría General de Salta y aseguró que el organismo perdió independencia y protagonismo institucional.

En diálogo con N&N, por Aries, sostuvo que actualmente no existe una decisión política suficiente para fortalecer los organismos de control.

"Por la falta de protagonismo institucional que ha tenido la Auditoría en los últimos años, diría que no hay voluntad política", expresó.

Moreno también cuestionó la escasa difusión de las auditorías realizadas y puso como ejemplo la investigación sobre el Fondo de Reparación Histórica.

"Pasaron 15 años para controlar qué ocurrió con esos recursos", señaló.

Además, consideró que los cinco integrantes del organismo responden al oficialismo y afirmó que eso afecta la independencia que debería tener la Auditoría General.