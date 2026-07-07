Pese a su salida del Gobierno, Adorni seguirá con custodia por razones de seguridad

El Gobierno nacional confirmó que Manuel Adorni continuará con custodia oficial pese a haber dejado su cargo como vocero presidencial. La decisión fue ratificada por el actual portavoz, Adrián Ravier, quien explicó que la medida responde a "motivos de seguridad".

Durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier señaló que la protección se mantendrá "por ahora" y evitó dar precisiones sobre cuánto tiempo continuará vigente.

Además, descartó que el Ejecutivo haya iniciado una auditoría interna por las compras realizadas por empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario. "El tema está en la Justicia. Estas personas deben declarar y será la Justicia la que investigue y evalúe", afirmó.

Adorni había mencionado en su carta de renuncia que recibió amenazas en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Con información de Noticias Argentinas