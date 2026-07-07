Vega defendió sus votos, rechazó presiones de Nación y habló de “acuerdos de gobernabilidad”

La diputada nacional Yolanda Vega defendió su acompañamiento a proyectos impulsados por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que sus votos responden a una estrategia para garantizar recursos y obras para Salta.

En diálogo con N&N, por Aries, Vega explicó que las decisiones se toman dentro del bloque Innovación Federal, integrado por legisladores de distintas provincias del interior.

“Trabajamos para el pueblo de Salta, para buscar soluciones y beneficiar a la población”, sostuvo.

Consultada sobre si el acompañamiento al oficialismo nacional responde a una orden del gobernador Gustavo Sáenz, la diputada señaló que algunas decisiones se toman en función de acuerdos de gobernabilidad.

“Buscamos garantizar la gobernabilidad de la provincia y que lleguen los recursos que corresponden a Salta”, expresó.

Vega negó que se trate de un mecanismo de extorsión de Nación hacia las provincias y sostuvo que los acuerdos permitieron avanzar con obras paralizadas.

También se refirió a la falta de gas en la provincia y aseguró que el reclamo al Gobierno nacional lleva más de 90 días.

“Es inédito que una provincia productora de hidrocarburos como Salta esté sufriendo esta necesidad”, cuestionó.