El Gobierno descartó un auxilio para deudores: "Es un tema entre bancos y clientes"

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno nacional no implementará ningún programa especial para salvar a deudores morosos y confío en que la coyuntura se resolverá entre los bancos y sus clientes.

“Hemos hablado con los bancos para entender cómo iban a encarar este tema y la respuesta es bastante optimista, porque están apuntando a refinanciar estas deudas a más largo plazo y a tasas más bajas”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

De esta forma y tal como adelantó La Voz, el funcionario confirmó que el Estado no se involucrará en la resolución de una situación que angustia a muchas familias,

Caputo reveló que al menos tres entidades financieras ya le confirmaron que están dialogando con sus clientes para extender los plazos de los préstamos que no pueden pagar, con una tasa del orden del 25%.

Durante una conferencia de prensa, el ministro consideró que este es un problema “lógico” en la actualidad porque hubo una fuerte suba de tasas en los últimos meses.

Además, insistió en que los bancos “deben volver a trabajar de bancos” y además instó que sean más cuidadosos a la hora de otorgar créditos.

La morosidad en las familias trepó al 12,7% en mayo. El Gobierno entiende que el sistema financiero está sólido y que ese porcentaje no lo pone en riesgo.

Además sostiene el problema está concentrado en las fintech (billeteras virtuales), por lo cual las entidades tradicionales podrán resolver la situación con sus clientes.

No obstante, el Estado dio una vía de escape a través de una serie de líneas especiales que ofrece el Banco Nación.

Con información de La Voz