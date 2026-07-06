“No están preparados”: profesionales cuestionan las postulaciones de Nanni y Ferraris a la Auditoría

La propuesta del Senado para designar a Miguel Nanni Valero y Gustavo Ferraris como nuevos integrantes de la Auditoría General de la Provincia sumó cuestionamientos desde el ámbito profesional.

En N&N, por Aries, el exauditor general Sergio Moreno sostuvo que el organismo debería estar integrado principalmente por contadores públicos, ya que su función central es controlar la utilización de los recursos del Estado.

Según explicó, la Auditoría General realiza controles sobre estados contables, ejecución presupuestaria, informes financieros y el uso de fondos públicos, tareas que —a su criterio— requieren una formación específica en Ciencias Económicas.

"Los abogados no están preparados para esa tarea", afirmó.

Moreno consideró que la conducción del organismo por profesionales ajenos a esa especialidad contribuyó a la pérdida de protagonismo institucional de la Auditoría General durante los últimos años.