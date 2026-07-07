Marocco vinculó la inseguridad con la crisis social y aseguró que Salta está preparada para “dar la batalla”

El vicegobernador Antonio Marocco aseguró que Salta está preparada para enfrentar el delito y vinculó la preocupación por la inseguridad con la conflictividad social y económica.

La declaración se dio tras la asunción de Nicolás Avellaneda como ministro de Seguridad y de Juan Ignacio Vilchez como secretario del área.

En diálogo con N&N, por Aries, Marocco sostuvo que la seguridad es una política de Estado para el Gobierno provincial y remarcó que la llegada de Avellaneda representa una continuidad de gestión.

“Entendemos que estamos dando una gran batalla”, afirmó.

Consultado por la situación del delito en la provincia, el vicegobernador señaló que la conflictividad social aparece primero en el trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad.

“La conflictividad social que tiene la sociedad es lo primero que aparece en la actuación de la fuerza de seguridad”, expresó.

En ese marco, apuntó también al impacto de los problemas económicos y familiares en la percepción de inseguridad.

“La conflictividad social, los problemas económicos y la inseguridad importada de lo que pasa en otros lugares del país producen una sensación que nos hace sentir mucho más inseguros”, sostuvo.

Marocco aclaró que la inseguridad no se combate únicamente con presencia policial.

“No se combate con la fuerza de seguridad solamente. Se combate también con la presencia activa de la familia y de la sociedad”, afirmó.

Además, defendió la inversión realizada por el Gobierno provincial en materia de seguridad, al señalar que durante la gestión de Gustavo Sáenz se incorporaron tecnología, móviles, capacitación y especialización para las fuerzas.