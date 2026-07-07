Inseguridad en Salta: no ven un crecimiento generalizado del delito y diferencian la situación por regiones

En la previa de la asunción de Nicolás Avellaneda como nuevo ministro de Seguridad de Salta, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, analizó los cambios en el área y defendió la renovación de autoridades.

En diálogo con N&N por Aries, García Castiella sostuvo que la llegada de nuevas autoridades abre una etapa de transformación dentro de la gestión pública.

“Los tiempos siempre existen transformaciones y cambios, no solo en la sociedad, sino en los ámbitos de gestión”, señaló.

Consultado por la cantidad de ministros que pasaron por el área de Seguridad durante la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, el Procurador relativizó la situación y consideró que los recambios son habituales.

“Es normal. En todas las gestiones ocurre lo mismo. La cuestión de la seguridad, el manejo de la jefatura de Policía, son órganos que tienen una dinámica y una verticalidad que uno lo puede ver en la historia de todas las instituciones”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el recambio periódico puede ser “sano” dentro de una estructura con fuerte conducción operativa.

García Castiella también fue consultado por la preocupación de los salteños frente a la inseguridad. Al respecto, reconoció que se trata de un problema, aunque evitó generalizar la situación en toda la provincia.

“Cada región de la provincia tiene una problemática diferente. En el distrito centro es un nivel de problemática con una tipología delictiva y en el interior es otra”, explicó.

Sobre si los casos de inseguridad están creciendo, el Procurador fue más cauto y señaló que no puede afirmarse como una sentencia general.

“No creo que sea un indicador en ese sentido, un crecimiento”, sostuvo.