Hoy se realiza “Estudiá Salta 2026”, la feria provincial de formación y empleo

Hoy sábado 4 se llevará a cabo la primera edición de “Estudiá Salta”, la feria educativa y de formación profesional de la provincia. Se realizará en el Paseo Güemes, la ex Palúdica y la Usina Cultural de 16:00 a 19:00 horas.

En este espacio se concentrará la oferta provincial en educación, capacitación laboral y desarrollo tecnológico, reuniendo propuestas del Ministerio de Educación y Cultura, UPATecO, municipios, universidades, centros de formación y organizaciones vinculadas a la innovación y la tecnología.

Además, en el evento el Ministerio de Producción y Minería lanzará oficialmente la primera etapa de la plataforma digital "Formación y Empleo", una herramienta digital diseñada para facilitar el acceso a la oferta pública de capacitación y formación disponible en la provincia.

Por su parte, la Municipalidad de Salta participará con una importante oferta de servicios, capacitaciones y asesoramiento para acompañar a los vecinos. A través de distintas áreas locales, se acercarán herramientas de formación laboral, orientación ocupacional, armado de currículums y simulaciones de entrevistas comerciales y de empleo.

Durante la jornada, también habrá espectáculos musicales en vivo con las presentaciones de Gaby Morales, David Leiva, Daniel Cuevas, Chirettes, Juncos Huellah, Matías Vargas, La Yapa y Salta Folk.